Englands Fußball-Frauen halten weiße Hosen für unpraktisch, "wenn es diese Zeit im Monat ist"!

Bei der letzten Frauen-EM, bei der England gegen Deutschland im Finale gewann, trugen die Spielerinnen der "Lionesses" noch weiße Hosen.

Als die englische "Football Association" (FA) am Montag die neuen Trikots der englischen Fußball-Frauen für die Weltmeisterschaft 2023 in einer Mitteilung vorstellte, schien an sich alles ganz normal.

Die neuen Heim- und Auswärtstrikots der Europameisterinnen waren weder besonders auffällig im Design noch extrem hässlich. Das weiße Heimtrikot wurde schlicht gehalten und ähnelt stark dem Trikot der englischen Herren-Nationalmannschaft.

Das blaue Auswärtstrikot ist mit seinem dunkelblauen Muster, das laut Hersteller Nike an das Wembley-Stadion erinnern soll, zwar schon etwas markanter, aber letztlich auch nur ein Fußballtrikot.

Was tatsächlich für Aufregung sorgte, war die Farbe der Hosen, die ursprünglich weiß sein sollten und laut Angaben der Nachrichtenagentur "Reuters" für Protest bei den Spielerinnen sorgte.