Ex von Alisha Lehmann verpasst Geburt ihres Kindes, doch es gibt einen triftigen Grund

Und auch das Geld spiele eine Rolle: Bei einer Geburt in Texas würde der Nachwuchs automatisch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft erhalten und ein Leben lang in den Vereinigten Staaten Steuern zahlen, auch wenn er oder sie gar nicht mehr da lebt.

Eigentlich wohnt das Paar gemeinsam im Lone Star State. Das gefalle ihr auch an sich gut, sei aber sehr weit weg von ihren Familien.

Auf ihre schwangere Gattin muss die 151-fache "Nati"-Kickerin aktuell jedoch verzichten, die Tänzerin ist in ihrer französischen Heimat, wo sich die beiden auch kennengelernt haben, als die 34-Jährige noch für PSG spielte.

Dort spielt ihre stürmende Ehefrau seit Sommer 2024 für den Klub Houston Dash im Bundesstaat Texas. Am Wochenende startet die neue Saison der NWSL, der angesetzte Geburtstermin liegt im Mai, wenn insgesamt vier Spiele auf Bachmann warten.

Das Paar möchte nämlich nicht, dass ihr Baby in den USA das Licht der Welt erblickt, wie Charlotte in ihrer Instagram-Story erklärt.

Mit 151 Länderspielen für die Schweiz steht Ramona Bachmann (34) auf Platz zwei der Rekord-Kickerinnen des Landes. © FABRICE COFFRINI/AFP

Stattdessen soll ihr Kind einen französischen und einen Schweizer Pass bekommen. Nach der Geburt wollen die Eltern dann aber auf jeden Fall gemeinsam für das Baby da sein und das bestmögliche Umfeld bieten.

"Wir wissen, dass Präsenz, Unterstützung und Freundlichkeit das Leben eines Kindes wirklich prägen, nicht das Geschlecht der Eltern!", schrieb Bachmann auf Instagram.

"In unserem Haus wird die Vielfalt gefeiert, die Individualität gefördert und jeder Schritt der Selbstentdeckung mit offenem Herzen angenommen. Unser Baby wird die Freiheit haben, zu erforschen, wer es ist, in dem Wissen, dass es bei jedem Schritt auf dem Weg unterstützt wird", fügte die Fußballerin an.

Bachmann hatte 2015 ihr Coming-out, anschließend war sie von 2018 bis 2021 in einer Beziehung mit ihrer Nationalmannschaftskollegin Alisha Lehmann (26).

Während ihrer Zeit in Paris funkte es dann zwischen ihr und Charlotte. Im Juni 2023 gaben sich die beiden das Jawort.