Zweites Mal innerhalb von 15 Monaten: Schon wieder Kreuzbandriss bei DFB-Star Oberdorf
München - Fußball-Nationalspielerin Lena Oberdorf (23) hat sich schon wieder das Kreuzband im rechten Knie gerissen.
Innerhalb von 15 Monaten ist ihr das nun bereits zum zweiten Mal passiert.
Wie der FC Bayern München bekannt gab, wird die 23-Jährige erneut für längere Zeit ausfallen.
"Oberdorf wird am morgigen Dienstag operiert und fehlt den Münchnerinnen für mehrere Monate", teilte der Deutsche Meister am Montag mit.
Der Mittelfeld-Star verletzte sich am Sonntagnachmittag im Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln. Die derzeitigen Tabellenführer aus Bayern gewannen mit 5:1.
"Nach ihrer ersten Verletzung hat sie mit großem Willen und unermüdlichem Einsatz an ihrem Comeback gearbeitet", reagierte die Bayern Direktorin der Frauenfußball-Abteilung, Bianca Rech.
"Dass sie nun erneut einen solchen Rückschlag erleben muss, ist unglaublich hart." Rech betonte, dass man weiterhin "voll und ganz an Lenas Seite" stehen würde.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa