Zweites Mal innerhalb von 15 Monaten: Schon wieder Kreuzbandriss bei DFB-Star Oberdorf

Herber Rückschlag für Fußball-Nationalspielerin Lena Oberdorf. Erneut muss sie sich mit einem gerissenen Kreuzband herumquälen.

Von Marco Schimpfhauser

München - Fußball-Nationalspielerin Lena Oberdorf (23) hat sich schon wieder das Kreuzband im rechten Knie gerissen.

Mittelfeld-Starspielerin Lena Oberdorf (23) hat sich erneut das Kreuzband gerissen.  © Sven Hoppe/dpa

Innerhalb von 15 Monaten ist ihr das nun bereits zum zweiten Mal passiert.

Wie der FC Bayern München bekannt gab, wird die 23-Jährige erneut für längere Zeit ausfallen.

"Oberdorf wird am morgigen Dienstag operiert und fehlt den Münchnerinnen für mehrere Monate", teilte der Deutsche Meister am Montag mit.

Der Mittelfeld-Star verletzte sich am Sonntagnachmittag im Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln. Die derzeitigen Tabellenführer aus Bayern gewannen mit 5:1.

"Nach ihrer ersten Verletzung hat sie mit großem Willen und unermüdlichem Einsatz an ihrem Comeback gearbeitet", reagierte die Bayern Direktorin der Frauenfußball-Abteilung, Bianca Rech.

"Dass sie nun erneut einen solchen Rückschlag erleben muss, ist unglaublich hart." Rech betonte, dass man weiterhin "voll und ganz an Lenas Seite" stehen würde.

Titelfoto: Sven Hoppe/dpa

