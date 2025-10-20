Zweites Mal innerhalb von 15 Monaten: Schon wieder Kreuzbandriss bei DFB-Star Oberdorf

München - Fußball- Nationalspielerin Lena Oberdorf (23) hat sich schon wieder das Kreuzband im rechten Knie gerissen.

Mittelfeld-Starspielerin Lena Oberdorf (23) hat sich erneut das Kreuzband gerissen. © Sven Hoppe/dpa

Innerhalb von 15 Monaten ist ihr das nun bereits zum zweiten Mal passiert.

Wie der FC Bayern München bekannt gab, wird die 23-Jährige erneut für längere Zeit ausfallen.

"Oberdorf wird am morgigen Dienstag operiert und fehlt den Münchnerinnen für mehrere Monate", teilte der Deutsche Meister am Montag mit.

Der Mittelfeld-Star verletzte sich am Sonntagnachmittag im Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln. Die derzeitigen Tabellenführer aus Bayern gewannen mit 5:1.

"Nach ihrer ersten Verletzung hat sie mit großem Willen und unermüdlichem Einsatz an ihrem Comeback gearbeitet", reagierte die Bayern Direktorin der Frauenfußball-Abteilung, Bianca Rech.