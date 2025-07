"Eine Schande" beim EM-Auftakt: Schweizer Nationaltrainerin wegen Zeitspiel empört

Alles in Kürze

Die Schweizer Nationaltrainerin Pia Sundhage (65) war nicht nur über die Niederlage ihrer Mannschaft gegen Norwegen angefressen. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Sobald die Norwegerinnen nämlich in der 58. Minute ausgerechnet durch ein Eigentor von Julia Stierli (28) in Führung gingen, spielte das Team von Gemma Grainger (42) auffallend auf Zeit, was bereits die Schweizer Fans mit gellenden Pfiffen honorierten.

Die Schwedin Sundhage stimmte dem im heimischen Fernsehen bei SVT zu.

"Ich bin eine alte Schachtel, die Fairplay mag", sagte die 65-Jährige angesäuert: "Es ist eine Schande, dass das Spiel so langsam ist, mit langen Unterbrechungen und solchem Mist."

So dauerte es beim Doppelwechsel der Skandinavierinnen in der 65. Minute fast zwei Minuten, bis das Spiel weitergehen konnte, auch bei Einwürfen und Abstößen ließen sich die "Gresshoppene" viel Zeit.

Lediglich eine Gelbe Karte verteilte Schiedsrichterin Ionela Pesu (35) dafür, zudem waren acht Minuten Nachspielzeit die Folge. Das war Sundhage angesichts von acht Wechseln, zwei VAR-Unterbrechungen und einer Trinkpause aber zu wenig.