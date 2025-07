EM-Aus für Gwinn! So schwer hat sich die DFB-Kapitänin verletzt

Giulia Gwinn (26, M.) stand die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Offenbar hatte die 26-Jährige noch Glück im Unglück: Bei der MRT-Untersuchung am Samstagvormittag konnte ein Kreuzbandriss vorerst ausgeschlossen werden. Wie der DFB inzwischen offiziell mitteilte, hat sich Gwinn eine Innenbandverletzung im linken Knie zugezogen.

"Die Ausfallzeit beträgt voraussichtlich mehrere Wochen. Das weitere Vorgehen wird mit allen Beteiligten besprochen", schrieb der Verband. Die noch bis 27. Juli laufende Frauen-EM hat sich damit für sie erledigt.

Laut Bild-Infos soll sie nun vorzeitig aus dem Gastgeberland abreisen und sich in der Heimat weiteren Tests unterziehen.

"Es ist ein brutaler Schock! Wir kennen alle Giulis Vorgeschichte. Wir drücken ihr alle, alle Daumen. Aber es schockt uns enorm", erklärte Janina Minge (26), die die Binde im Auftaktspiel von Gwinn übernahm, nach der Partie im Interview.

Die Rechtsverteidigerin war in der 36. Minute bei einer Rettungsgrätsche in höchster Not gegen Polen-Star Ewa Pajor (28) unglücklich weggeknickt und mit schmerzverzerrtem Gesicht liegengeblieben. Zwar versuchte sie es anschließend noch einmal, doch vergebens. In der 40. Minute verließ sie sichtlich ergriffen den Platz.