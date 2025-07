Titel Nummer neun oder Frust in der Schweiz? So gut sind unsere DFB-Frauen!

Schweiz - Der Rekord-Champion will wieder auf seinen Europa-Thron! Achtmal stemmten die DFB-Damen schon die Trophäe in die Höhe, bei der Frauen-EM 2025 in der Schweiz soll der neunte Streich folgen. Dazu muss für die Mannschaft von Nationalcoach Christian Wück (52) jedoch alles nahezu perfekt laufen.