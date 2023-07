Ankunft nach 27 Stunden Reise! Hier bereiten sich die DFB-Frauen auf die WM vor

"Wir haben alle Bock, haben alle Lust. Aber gerade ist man noch so ein bisschen träge und müde. Wir sind jetzt einfach froh, hier zu sein", sagte Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf vom VfL Wolfsburg in einem DFB-Video.

Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg erreichte das Golfhotel in dem 4500-Einwohner-Ort knapp 100 Kilometer nördlich von Sydney am Donnerstag gegen 9.30 Uhr Ortszeit, nachdem es am Dienstagabend in Frankfurt losgeflogen und in Dubai zwischengelandet war.

Tagsüber hat es 22 Grad, dabei ist in Australien gerade Winter. Die DFB-Frauen haben ihr Base Camp in Wyong während des ganzen Turniers aufgeschlagen. Die Vize-Europameisterinnen fliegen zur ersten Vorrundenpartie am 24. Juli (10.30 Uhr MESZ/ZDF) nach Melbourne, treffen dort auf Außenseiter Marokko.

Die weiteren Gegner in Gruppe H sind Kolumbien am 30. Juli (11.30 Uhr MESZ/ARD) in Sydney und Südkorea am 3. August (12.00 Uhr MESZ/ZDF) in Brisbane.