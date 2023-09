Neue Trainerin behauptete das Gegenteil: Spaniens Fußballerinnen streiken weiter!

Sie stehen weiterhin zusammen: Spaniens Fußballerinnen geben ihren Streik für Änderungen im Fußballverband nicht auf. © FRANCK FIFE / AFP

Der Kuss-Skandal um den inzwischen zurückgetretenen Verbandspräsidenten Luis Rubiales (46) hat den spanischen Frauenfußball nach dem jüngsten Weltmeister-Titel endgültig ins Chaos gestürzt.

Nach ihrer Nominierung für die ersten beiden Spiele der UEFA Nations League teilten die Nationalspielerinnen um Weltfußballerin Alexia Putellas (29) am späten Montagabend überraschend mit, sie würden ihren Länderspiel-Streik fortsetzen.

Das Groteske daran: Wenige Stunden zuvor hatte die neue Nationaltrainerin Montse Tomé (41) vor Journalisten in Madrid versichert, sie habe mit den von ihr nominierten Fußballerinnen gesprochen, und keine von ihnen habe die Teilnahme an den Begegnungen am Freitag in Schweden sowie am Dienstag darauf daheim gegen die Schweiz verweigert.



Rubiales hatte bei der Siegerehrung nach dem Final-Triumph der Spanierinnen über England am 20. August in Sydney die Spielerin Jennifer Hermoso (33) ungefragt auf den Mund geküsst und damit weltweit riesige Empörung ausgelöst.

Der Weltverband FIFA suspendierte den 46-Jährigen für 90 Tage und leitete eine Untersuchung ein. Nach langem Widerstand trat der Funktionär jüngst von seinem Posten als RFEF-Chef zurück. Die spanische Justiz leitete Ermittlungen ein.