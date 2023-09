Trotz Rubiales-Rücktritt: Spaniens Weltmeisterinnen streiken weiter!

Keine der 23 spanischen Fußball-Weltmeisterinnen wird der Nominierung der neuen Nationaltrainerin folgen. © DAVID GRAY / AFP

Die 23 spanischen Fußballerinnen, die im August die Weltmeisterschaft gewonnen hatten, und weitere Topspielerinnen wollen Medienberichten zufolge so lange nicht für Spanien antreten, bis es im Kuss-Skandal nicht weitere personelle Änderungen im Verband RFEF gibt.



Das betreffe zunächst die Spiele Spaniens in der Nations League am kommenden Donnerstag gegen Schweden und am 26. September gegen die Schweiz, berichteten der staatliche TV-Sender RTVE und andere spanische Medien am Freitag übereinstimmend.

Die insgesamt 41 Sportlerinnen hätten den Verband telefonisch nur Stunden vor der Vorstellung der neuen Trainerin Montse Tomé (41) von ihrer Entscheidung unterrichtet.

Die Spielerinnen seien der Auffassung, dass der Rücktritt von RFEF-Präsident Luis Rubiales, der die Weltmeisterin Jennifer Hermoso (33) ungefragt auf den Mund geküsst hatte, und die Trennung von Trainer Jorge Vilda (42) unzureichend seien.