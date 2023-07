FIFA-Präsident schwänzt Frauen-WM: Nach nur fünf Tagen haut er ab!

Am 22. Juli besuchte Gianni Infantino (53, M.) noch das Spiel zwischen den USA und Vietnam in Auckland. Nur wenige Tage später verließ er jedoch das Land. © Saeed Khan/AFP

Wie Sky News herausfand, traf der Schweizer am 17. Juli, drei Tage vor Beginn des Turniers, in Neuseeland ein und verließ das Land bereits am 25. Juli wieder - allerdings nicht nach Australien, um Spiele im anderen Gastgeberland zu sehen, sondern nach Tahiti!

Bei der Weltmeisterschaft der Männer in Katar 2022 hingegen hatte er nicht nur jedes Spiel besucht, sondern war sogar für ein Jahr in das Emirat im Persischen Golf gezogen.

Auch wenn der Besuch jeder einzelnen Partie aufgrund der Distanzen zwischen den Spielorten bei der Frauen-WM nicht möglich ist - zumindest ein Aufenthalt bei der WM von mehr als fünf Tagen wäre vom FIFA-Präsident zu erwarten gewesen.

Insbesondere, weil er Sky zufolge vergangene Woche noch mehr Fans in Auckland dazu aufgerufen hatte, sich Tickets für die Spiele zu besorgen, und dabei sagte: "Es ist nie zu spät, das Richtige zu tun, kommt und schaut die Spiele."

Ob er demzufolge selbst denkt, dass er das Falsche tut?