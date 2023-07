Frauen-WM 2023: So seht Ihr alle deutschen Spiele!

Melbourne (Australien) - Nachdem der TV-Blackout etwa einen Monat vor Beginn der Frauen-WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) doch noch abgewendet werden konnte, steht einem Sommermärchen wie bei der EM im vergangenen Jahr nichts mehr im Weg!

Deutschland spielt in der Vorrundengruppe H und trifft zunächst auf den Weltranglisten-72. aus Marokko, spielt anschließend gegen Kolumbien (Nr. 25) und zum Gruppenabschluss gegen Südkorea (17.).

Dadurch, dass die Weltmeisterschaft am anderen Ende der Welt stattfindet, kommt es zu ungewöhnlichen Anstoßzeiten: Dank der Zeitverschiebung von sechs bis zehn Stunden spielen die Nationalmannschaften in unserer Zeitzone frühmorgens bis mittags.

Den letzten WM-Titel konnte eine deutsche Frauen-Fußballnationalmannschaft 2007 in China gewinnen. © DPA

Welche K.o.-Spiele die Nationalmannschaft bestreitet, ist abhängig davon, welchen Platz in der Gruppe das Team erreicht. Die Übertragung der jeweiligen Spiele gaben ARD und ZDF noch nicht bekannt.

Bei einem Gruppensieg geht es zurück nach Melbourne, wo das Team auf den Gruppenzweiten der Gruppe F trifft. Das Achtelfinale steigt am 8. August um 10 Uhr. Vier Tage später findet dann das Viertelfinale in Brisbane statt, am 12. August um 9 Uhr.

Als Gruppenzweite würde die deutsche Mannschaft in Adelaide (Australien) auf den Sieger der Gruppe F treffen, das Achtelfinale findet ebenfalls am 8. August, aber um 13 Uhr statt. Für das Viertelfinale geht es dann zurück nach Sydney, das Spiel steigt am 12. August um 12.30 Uhr.

In beiden Szenarien würde das DFB-Team anschließend im Halbfinale in Sydney am 16. August um 12 Uhr landen.

Das Finale steigt schließlich am 20. August um 12 Uhr in Sydney. Es steht bereits fest, dass das ZDF die Partie überträgt.