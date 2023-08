Video-Leak: Spanierinnen forderten im Bus noch einen Kuss von Rubiales

Madrid (Spanien) - Der spanische Kuss-Skandal geht in die nächste Runde. Jetzt ist ein Video aus dem Mannschaftsbus aufgetaucht, das unmittelbar nach dem Finalsieg der Spanierinnen entstanden ist.

Luis Rubiales (46) umarmt Rocio Luna (26). Kur darauf begegnete der spanische Verbands-Chef Jennifer Hermoso (33). © FRANCK FIFE / AFP

Da sieht es alles andere als danach aus, dass sich die Mannschaft über den Kuss geärgert hätte. Sie forderte sogar noch einen von ihrem Präsidenten Luis Rubiales (46).

Auf X (ehemals Twitter) wurde am Dienstag ein Video veröffentlicht, in dem die Spanierinnen in ihrem Mannschaftsbus ihren WM-Titel feierten.

Zu sehen ist dabei Jennifer Hermoso (33), die eine Flasche Champagner in der Hand hält, in ihr Smartphone schaut und anfängt zu lachen.

Denn ein User hat ein Meme erstellt, in dem er den Kuss von Luis Rubiales an Hermoso mit dem Kuss der spanischen Torhüter-Legende Iker Casillas (42) an seine damalige Freundin Sara Carbonero (39) nach dem WM-Sieg der spanischen Männer 2010 gleichsetzte.

Hermoso lachte darüber und schilderte einer Teamkollegin die Szene bei der Medaillenübergabe, als Rubiales sie küsste.

Das komplette Video wurde von einem Nutzer auf X geteilt. Wer der Urheber des Videos ist, bleibt unklar.