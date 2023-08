Sie warfen Favorit Brasilien raus: Jamaika ist nur dank Crowd-Funding bei der WM!

Australien - Sensation bei der Frauen-WM ! Titelaspirant Brasilien verlor zum ersten Mal seit 1995 in der Vorrunde einer Weltmeisterschaft. Dabei scheiterten sie an Fußballzwerg Jamaika - doch die "Reggae Girlz" aus dem Karibikstaat hätten es fast gar nicht zur WM geschafft!

Jamaikas Fußballerinnen bejubeln den ersten Achtelfinal-Einzug ihrer WM-Geschichte. Doch der Weg dahin war kein einfacher. © WILLIAM WEST / AFP

Denn zwischen den jamaikanischen Fußballfrauen und ihrem Verband (JFF) gibt es Streit - weil dieser der professionellen Vorbereitung auf die zweite WM-Teilnahme der Geschichte von Jamaikas Fußballerinnen im Weg steht!

Mitte Juni machten die Reggae Girlz auf ihren Social-Media-Kanälen öffentlich, mit welchen Problemen sie sich dank ihres Verbandes herumschlagen müssen.

Unter anderem verpassten sie aufgrund der fehlerhaften Organisation des JFF mehrere offizielle FIFA-Freundschaftsspiele, was ihre WM-Vorbereitung erheblich beeinflusste.

Darüber hinaus beklagten sich Jamaikas Fußballerinnen über mangelhafte Planung von Transport, Unterkünften, Trainingsbedingungen, Vergütung, Kommunikation, Ernährung und dem Zugang zu geeigneten Ressourcen - also kurzum alles, was ein Team in der Vorbereitung auf ein Großevent braucht!

Man habe mehrmals mit dem Verband geredet, doch sie erhielten nicht nur keine Lösungen, sondern auch vertraglich vereinbarte Entschädigungen blieben aus.

Um sich dennoch finanzieren zu können, setzten die Reggae Girlz dann auf Crowdfunding!