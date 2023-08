Während sie nach Hause reiste: Bruder von Nationalspielerin ermordet!

Cali (Kolumbien) - Sie feierte zusammen mit Kolumbien den erfolgreichsten WM-Auftritt in der Geschichte ihres Landes. Doch während Jorelyn Carabalí (26) nach der Viertelfinalniederlage gegen England nach Hause reist, erreichen sie schreckliche Nachrichten von ihrer Familie: Ihr Bruder wurde ermordet!

Jorelyn Carabalí (26) trauert um ihren Bruder, der mit nur 23 Jahren ermordet wurde. © DAVID GRAY / AFP

Offenbar arbeitete Andrés Carabalí (†23) als DJ in einem Nachtclub, als er in den Morgenstunden des 14. August einem Mordanschlag zum Opfer fiel.

Wie Angehörige gegenüber Caracol Radio bestätigten, sei der Bruder der Fußballerin mit Freunden zusammen gewesen, als bewaffnete Männer die Diskothek betraten und anfingen, auf Carabalí zu schießen.

Offenbar verstarb der 23-Jährige noch am Tatort. Die Polizei ermittelt nun, ob Carabalí an illegalen Kreditgeschäften, dem sogenannten "Gota a gota", beteiligt war, und ob das Attentat damit in Verbindung steht.

Jorelyn Carabalí war eine zentrale Figur bei Kolumbiens furiosem WM-Auftritt. Sie stand bei allen fünf Spielen in der Startelf und hatte als Innenverteidigerin einen großen Anteil daran, dass die Selección im gesamten Turnierverlauf nur drei Tore kassierte und als Gruppensieger in die K.-o.-Runde einzog.

Doch anstatt die tolle WM-Performance zusammen mit ihren Teamkolleginnen feiern zu können, betrauert Carabalí nun ihren Bruder.