Stürmer-Gen liegt in der Familie: Auch Füllkrug-Schwester hat den Torriecher!

Hannover - Das Stürmer-Gen muss in der Familie liegen! Anna-Lena Füllkrug (26) ist die jüngere Schwester von Werder Bremen-Star und DFB-Hoffnungsträger Niclas (30). Was viele nicht wissen: Die Stürmerin in Diensten von Hannover 96 knipst ähnlich erfolgreich wie ihr berühmter Bruder.