Fußballerin bewirbt sich per WhatsApp bei Nationalelf, plötzlich klingelt ihr Telefon

"Ich habe mir gedacht, ich habe ja nichts zu verlieren. Also habe ich ihr geschrieben und gesagt, dass ich gerne Teil des Nationalteams wäre", wird die Schweizerin vom Blick zitiert. Mit einer Antwort habe sie dabei eigentlich gar nicht gerechnet.

Zwar heuerte sie zum Start der Corona-Pandemie aufgrund der Auflagen für Juniorinnen kurzzeitig für ein halbes Jahr beim FC St. Gallen an, doch daneben lernte sie das Kicken ausschließlich auf der skandinavischen Halbinsel in Trondheim und Tromsø.

In ihrem Heimatland hatte die Legionärin bislang nämlich kaum jemand auf dem Zettel. Schon im Alter von neun Jahren wanderte sie mit der Familie nach Norwegen aus, wo ihre Eltern eine Farm für Schlittenhunde eröffneten.

Denn die 24-Jährige hat sich ganz einfach per WhatsApp-Nachricht bei Nationaltrainerin Pia Sundhage (65) auf den Posten beworben, wie sie nun in einer Medienrunde verriet.

Nach ihrem aus bei der brasilianischen Nationalelf übernahm Pia Sundhage (65) im Januar 2024 die Schweiz. Bei ihr kann man sich auch per WhatsApp bewerben. © WILLIAM WEST / AFP

Doch am vergangenen Montag klingelte plötzlich ihr Handy - ausgerechnet in einer Bibliothek: "Ich habe gerade für mein Jura-Studium gelernt, als ich von meinem Aufgebot erfahren habe. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet", so die Neu-Nationalkickerin.

"Ich bin aufgesprungen und musste schreien. Die Leute waren sehr überrascht. Eigentlich schreit man ja nicht in einer Bibliothek", fügte Inauen laut 20 Minuten an.

Auf dem Platz fühlt sich die 24-Jährige übrigens auf der Sechs am wohlsten, bei ihrem Klub Lyn Fotball ist sie dort gesetzt. In der Nati soll sie Arsenal-Star Lia Wälti (31) den Rücken freihalten, in den vergangenen Monaten musste die Leistungsträgerin häufiger pausieren.

Natürlich hat sich auch Nationaltrainerin Sundhage inzwischen schlau gemacht und Inauen nicht einfach so berufen: "Sie ist eine klassische Box-to-Box-Spielerin mit ausgeprägter Stärke in der Balleroberung", wusste die 65-jährige Fußballlehrerin.