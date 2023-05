Fußballerin beklagt sich über virtuelle Brüste: "Ihr werdet meine Kinder erschrecken"

Seit Sommer 2022 ist Sidney Leroux (32, M.) für den Angel City FC am Ball. © Katelyn Mulcahy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Auf Twitter teilte die ehemalige US-Nationalspielerin Sydney Leroux (32) einen Clip des aktuellen Spiels, der sie bei einem Treffer und dem anschließenden Torjubel zeigt.

Dazu schrieb die Stürmerin des Angel City FC aus Los Angeles: "Bitte sagt mir, dass ich dafür keinen Ganzkörper-Scan gemacht habe", gefolgt von einer Reihe an weinenden und lachenden Smileys.

Wenig später veröffentlichte die Weltmeisterin von 2015 noch einen Screenshot ihres mangelhaften Gaming-Ebenbildes gepaart mit dem niederschmetternden Satz: "Ihr werdet meine Kinder erschrecken."

Dabei war Leroux mit der eigenen Darstellung auf dem simulierten Platz nicht immer so unzufrieden wie im Moment. In einem dritten Tweet kramte sie ein altes Bild der FIFA-Ausgabe von 2016 heraus und veranschaulichte die realistischeren Details inklusive einer pikanten Forderung für die Zukunft.

"Sie hatten das Stirnband, den Zopf, das Nackentattoo, die übermäßig gezupften Augenbrauen und jemand hat mich sogar vollbusig gemacht!", so die Angreifern. "Lasst ein wenig Luft aus meinen Brüsten und zieht mir ein anderes Trikot an. Die Augenbrauen behalte ich an dieser Stelle."