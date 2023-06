Ladenhüter: Warum bleiben die Fußballtrikots der Damen liegen?

Die Nationalmannschaft der Frauen bereitet sich derzeit im Trainingslager auf die WM vor. © Daniel Karmann/dpa

Bis jetzt habe es noch "keinen Boom" auf die Trikots gegeben, verriet Adidas-Chef Bjørn Gulden (58) am Rande des DFB-Medientags am Montag in Herzogenaurach.

Genaue Zahlen wollte der Vorstandsvorsitzende des Sportartikelherstellers und deutschen Ausrüsters nicht nennen. Als größtes Zugpferd sieht Gulden beim Thema Vermarktung DFB-Kapitänin Alexandra Popp (32), die einen "überragenden Job" für den deutschen Fußball gemacht habe.

Trikots, die sich schlecht verkaufen lassen, sind für den 58-Jährigen aus Norwegen grundsätzlich nichts Neues. "Da ist es ja leider so, dass wir viele übrig haben von der Herrenmannschaft", sagte Gulden schmunzelnd.

Er gehe davon aus, dass erst mit näher rückendem Turnierstart mehr Trikots der Fußballerinnen verkauft werden. Bei der WM in Australien und Neuseeland vom 20. Juli bis 20. August tragen zehn der 32 teilnehmenden Teams das bekannte Logo mit den drei Streifen auf dem Trikot.

Die deutsche Elf bestreitet ihr erstes Spiel am 24. Juli gegen Marokko.