KI-Erotik-Clips und Spanner: Lena Oberdorf klagt über Verhalten im Internet

München - Nationalspielerin Lena Oberdorf (23) hat sich über Spanner im Frauenfußball beklagt. Dafür, dass in ihrem Sport Frauen nicht so lange liegen bleiben wie Männer, wenn sie gefoult worden sind, hat die 23-Jährige vom FC Bayern München ihre eigene Theorie: "Weil da ganz viele Leute so ranzoomen."