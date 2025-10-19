Kurz vor Comeback in der Nationalelf: Lena Oberdorf wieder am Knie verletzt
Von Ulrike John
München - Fußball-Nationalspielerin Lena Oberdorf (23) vom FC Bayern München hat sich erneut am Knie verletzt.
Die 23-Jährige musste beim 5:1 (1:1)-Bundesliga-Sieg des deutschen Meisters gegen den 1. FC Köln nach einem Zusammenprall früh ausgewechselt werden.
Oberdorf sollte bei den Nations-League-Spielen der deutschen Frauen gegen Frankreich am Freitag in Düsseldorf oder am Dienstag darauf in Caen eigentlich ihr Comeback geben.
Erstmals seit ihrem Kreuzbandriss vor den Olympischen Spielen 2024 steht die Weltklasse-Mittelfeldspielerin jedenfalls wieder im Kader von Bundestrainer Christian Wück (52).
Oberdorf verließ mit verbundenem rechten Knie und gestützt auf Betreuern den Platz auf dem Bayern-Campus. Auch bei ihrer schweren Verletzung war das rechte Knie betroffen.
Sie hatte nicht nur die Sommerspiele im Vorjahr, sondern auch die Europameisterschaft im Juli in der Schweiz verpasst. Eine Diagnose gab es vorerst nicht.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa