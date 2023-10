Mehr Buden als Messi und Ronaldo: Weltrekord-Torschützin tritt zurück!

Kanada - Ihre Bilanz ist weltweit unerreicht! In 326 Partien für die kanadische Frauen-Nationalmannschaft erzielte Christine Sinclair (40) bislang sage und schreibe 190 Tore. Zum Jahresende wird die Rekordhalterin ihre internationalen Treter allerdings an den Nagel hängen.

Mit Christine Sinclair (40) verlässt eine der ganz großen Persönlichkeiten des Frauenfußballs die internationale Bühne. © Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Das gaben der kanadische Verband und die Dauerbrennerin am Freitag in den sozialen Netzwerken bekannt.

"Die Olympiasiegerin, Weltrekordhalterin und ewige kanadische Heldin Christine Sinclair wird im Jahr 2023 ihr letztes Länderspiel bestreiten", hieß es in der offiziellen Mitteilung.

"Es wird das Ende einer bemerkenswerten 24-jährigen internationalen Karriere markieren, in der Kanadas 'Captain Everything' eine Nation sowohl getragen als auch verändert hat wie nur wenige andere Athleten in der Geschichte des kanadischen Sports."



Verbandspräsidentin Charmaine Crooks (61) sagte außerdem: "Herzlichen Glückwunsch an Christine zu ihrer herausragenden Karriere, die sowohl auf als auch neben dem Spielfeld inspirierend war. Ihre Tage als aktive Spielerin der Frauen-Nationalmannschaft neigen sich dem Ende zu, doch ihr Vermächtnis wird in den Herzen und dem Ehrgeiz so vieler junger Sportlerinnen in Kanada und auf der ganzen Welt weiterleben."

Selbst Kanadas Premierminister Justin Trudeau (51) meldete sich zu Wort: "Wir werden Dich auf dem Spielfeld vermissen, aber wir werden immer stolz auf alles sein, was Du erreicht hast - und Du solltest stolz auf das Erbe sein, das Du geschaffen hast."