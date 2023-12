Peinlich: Weltmeister kommt versehentlich nur zu zehnt auf den Platz und verliert

Galicia (Spanien) - In der Women's Nations League verloren die Weltmeisterinnen aus Spanien am Freitagabend gegen Italien mit 3:2. Ein bitterer Nachgeschmack bleibt vor allem deshalb: Spanien stand nach der Halbzeit ohne Fremdverschulden nur zu zehnt auf dem Platz stand - und kassierte prompt ein Tor.

Die Spanierinnen kassierte am Freitag ihre erste Niederlage nach ihrem WM-Sieg im Sommer. © MIGUEL RIOPA / AFP

Die Spanierinnen hatten einen Lauf. Nach acht Siegen in Folge empfing der Weltmeister die Italienerinnen, die bei der WM in Australien und Neuseeland, ebenso wie die deutschen Frauen, bereits in der Vorrunde ausschieden.

Das sollte für die erfolgsverwöhnten Spanierinnen also kein Problem darstellen.

Zunächst lief auch alles nach Plan. Athenea del Castillo (23) erzielte bereits nach nur zwölf Spielminuten vor heimischem Publikum standesgemäß das 1:0.



Mit über 70 Prozent Ballbesitz schien der Sieg für die Frauen von der iberischen Halbinsel nur noch eine Formalität zu sein.

Doch dann kam die Halbzeit. Die spanische Nationaltrainerin Montserrat Tomé (41) wechselte zweimal aus. Die Torschützin Athenea blieb für Lucía García (25) in der Kabine. Außerdem sollte Esther González (30) Aitana Bonmati (25) ersetzen.

Zwei Spielerinnen raus, zwei Spielerinnen rein. Damit sollten bei Wiederanpfiff folgerichtig elf Spanierinnen auf dem Platz stehen.

Es waren aber nur zehn! Die eigentlich geplante Esther war nicht anwesend.