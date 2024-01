Liegt es an ihrer OnlyFans-Seite? Profi-Fußballerin beendet Karriere mit 24 Jahren!

Nikkole Teja (24) gewährt ihrer Gefolgschaft auf Instagram tiefe Einblicke in ihr Privatleben. © Screenshot/Instagram/nikkoleteja_

Am Dienstag informierte die 24-Jährige ihre gut 430.000 Follower auf Instagram plötzlich über das Ende ihrer aktiven Laufbahn.

"Ich habe die keinesfalls leichte Entscheidung getroffen, mich vom Profi-Fußball zurückzuziehen", schrieb die in Seattle geborene Offensivspielerin mit mexikanischen Wurzeln. "Falls ich nur dieses eine Leben leben werde, bin ich sehr glücklich, den Fußball kennen und lieben gelernt zu haben."

Teja trat in den USA bereits am College gegen das runde Leder, ehe sie bei Pachuca in der Liga MX Femenil, der höchsten Frauen-Profiliga in Mexiko, unterschrieb.

Anschließend zog es die Spielmacherin 2022 zu Necaxa, wo sie sogar zur ersten ausländischen Kickerin der Vereinsgeschichte wurde.

Nach zwei Jahren geriet ihre Karriere jedoch ins Stocken, weshalb sie zum 1. Januar 2024 bei Puebla anheuerte. Nur zwei Partien ohne Einsatz später ist jetzt aber endgültig Schluss.

"Auch wenn die Gelegenheit eine kurze war, hat sie verdammt viel Spaß gemacht", erklärte Teja im Rahmen ihres Abschieds.