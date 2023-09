Traditionsverein in Trauer: Fußballerin stirbt mit nur 27 Jahren

Über vier Jahre spielte Maddy Cusack (†27) für Sheffield United. Letztmals stand sie am 3. September gegen den FC Sunderland auf dem Platz. © IMAGO / Sportimage

Das bestätigte der Klub aus South Yorkshire am Donnerstagabend auf seiner Homepage.

Die frühere U19-Nationalkickerin der "Lionesses" wechselte 2019 in die Frauenmannschaft der "Blades" und war darüber hinaus auch in einer Doppelfunktion als Marketingleiterin des Vereins tätig.

"Das ist eine herzzerreißende Nachricht für alle an der Bramall Lane. Maddy hatte die einzigartige Möglichkeit, in mehreren Bereichen von Sheffield United mitzuwirken und war bei allen beliebt, mit denen sie in Kontakt kam", wird Sheffields Vorstandsvorsitzender Stephen Bettis (49) in der Meldung zitiert.



Und er fügte an: "Ihre Persönlichkeit und Professionalität machten sie zu einer Zierde für ihre Familie - wir werden sie schmerzlich vermissen. Der Verein wird Maddys Familie, Freunden und Kollegen so viel Unterstützung wie möglich anbieten, während wir die Nachricht verarbeiten und nach vorne blicken."

Cusack stand über 100 Mal für den Klub aus der zweitklassigen Women's Championship auf dem Rasen und ist damit die erste Spielerin, der das gelang. Erst im Juli hatte sie einen neuen Vertrag unterschrieben.

Vor ihrem vielseitigen Engagement bei den "Blades" war die aus Nottingham stammende Kickerin auch für die Damen-Teams von Leicester City, Aston Villa und Birmingham City am Ball.