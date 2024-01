"Wenn ich dich sehe, steche ich dich ab": Jennifer Hermoso bricht nach WM-Kuss ihr Schweigen

Der 42-Jährige habe das damit begründet, dass dies die einzige Zeit sei, in der er mit seinen Spielerinnen sprechen könne.

In der spanischen Sendung " Planeta Calleja " sprach die 33-Jährige über ihre Vergangenheit in der spanischen Nationalmannschaft und verriet ein verstörendes Detail.

Trotz des Kusses konnte Hermoso die Weltmeisterschaft etwas feiern. (Archivbild) © DAVID GRAY / AFP

Wenn die spanischen Nationalspielerinnen private Einkäufe erledigten, schien der gebürtige Madrilene eigenartige Interessen zu haben. "Er wartete auf uns und fragte uns, was wir in unseren Taschen hätten", so Hermoso über den Kontrollwahn des Trainers, der wenige Wochen nach seinem Rausschmiss die marokkanische Nationalmannschaft übernahm.

Die Weltmeisterin resümiert, dass sie nun gestärkt aus der Zeit hervorgehe.

"Es war eines der schlimmsten Dinge, die mir je passiert sind, wenn nicht das Schlimmste. Und es war sehr schwer, damit umzugehen", beschrieb sie die Zeit nach dem Kuss-Skandal. Für einige war nicht Rubiales, sondern sie selbst das "Hassobjekt".

"Das Schlimmste, was mir jemand gesagt hat, war: 'Wenn ich dich auf der Straße sehe, steche ich dich nieder.'" Aber ihre "Stahlrüstung" habe sehr viel ausgehalten.

"Alles, was ich erlebt habe, hat mich zu der Jenni Hermoso gemacht, die ich mag", resümierte die gebürtige Madrilenin.