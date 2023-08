"Hat mir keinen Spaß gemacht": Spanien-Boss knutscht Weltmeisterin ab!

In den sozialen Netzwerken gingen Clips der Szene schnell viral und lösten einen Aufschrei aus. Zahlreiche Nutzer hielten das Verhalten des 45-jährigen Verbandschefs für absolut unangebracht.

Der RFEF-Boss herzte Jennifer Hermoso (33) innig und küsste sie zur Gratulation erst zweimal auf die Wange, bevor er ihren Kopf packte und seine Lippen energisch auf ihre drückte, wie in den TV-Bildern zu erkennen war.

Die Ibererinnen gewannen das spannende Finale der Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland knapp mit 1:0 gegen England und lagen sich anschließend freudestrahlend in den Armen.

Jennifer Hermoso (33, r.) und Weltfußballerin Alexia Putellas (29) freuten sich über den WM-Titel. © FRANCK FIFE / AFP

Insbesondere mit Blick auf das angespannte Verhältnis zwischen den Spielerinnen und ihrem Verband wirkt der Knutscher zumindest merkwürdig.

Im vergangenen September waren 15 Nationalkickerinnen aus Protest gegen ihren Coach Jorge Vilda (42) zurückgetreten und hatten darüber hinaus schwere Anschuldigungen gegen den Trainer erhoben, der ihre Privatsphäre und mentale Gesundheit mit wirren Verboten untergraben soll.

Der 42-jährige Übungsleiter behielt seinen Job dennoch. Auch, weil er als guter Kumpel von Rubiales gilt, gegen den im Zuge der Protestwelle ebenfalls Kritik laut wurde. Zum Verhältnis zwischen dem ehemaligen Profi-Linksverteidiger und Hermoso ist derweil nichts bekannt.

Trotz des WM-Triumphs war es irgendwie nicht der Tag der Mexiko-Legionärin von CF Pachuca.

In der 70. Minute verpasste sie nämlich die Riesenchance auf das 2:0 und verschoss einen Handelfmeter, wodurch der Sieg bis in die letzten Sekunden am seidenen Faden hing.