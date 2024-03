"Peinlich": Spitzenteam muss vorm Spiel im gegnerischen Fanshop einkaufen!

London (England) - Irre Verzögerung! Am Freitagabend stieg in der Women's Super League , der englischen Frauen-Eliteklasse, das Spitzenduell zwischen Chelsea und Arsenal. Im Vorfeld der Partie wurde den Zuschauern allerdings viel Geduld abverlangt, weil die "Gunners"-Damen erst noch einkaufen mussten.

Arsenal-Knipserin Alessia Russo (25, M.) musste am Freitag in Chelsea-Stutzen gegen die "Blues" spielen. © IMAGO / Sportimage

Der eigentlich für 20 Uhr angesetzte Anstoß verzögerte sich nämlich um eine satte halbe Stunde aufgrund einer kuriosen Trikot-Regel, wie der britische Independent berichtete.

Demnach hatten die Nordlondonerinnen auf ihrer kurzen Reise in den Westen der englischen Hauptstadt die falschen Stutzen im Gepäck, was anschließend erst beim Warmmachen aufgefallen sei.

Bei den Übungen auf dem Rasen erstrahlten die Socken beider Mannschaften in Weiß, was laut dem Reglement der englischen FA nicht erlaubt ist. Gestört hätte das Accessoire hingegen höchstwahrscheinlich nicht, denn Chelsea trat wie gewohnt in blauen Shirts mit blauen Hosen auf, während die Arsenal-Frauen ihre roten Trikots mit weißen Hosen kombinierten.

Dem Verband war das egal, also musste ein Mitarbeiter der Gunners laut dem Bericht kurzerhand im Fanshop der "Blues" haltmachen und ein schwarzes Stutzen-Set für umgerechnet rund 15 Euro pro Stück kaufen.

Immerhin waren die Fußballsocken gerade wenigstens im Angebot und etwa fünf Euro billiger als sonst.