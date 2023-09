Zu eitel! Diese Rede hätte Rubiales retten können, aber er wollte sie nicht lesen

Luis Rubiales (45) muss sich nun vor Gericht verantworten. (Archivbild) © THOMAS COEX / AFP

Die spanische Zeitung El Mundo veröffentlichte nun den Text, den Arroyo vorbereitet haben soll, den Rubiales jedoch nicht lesen wollte.

Dieser Text hätte ihn vermutlich gerettet:

"Es tut mir aus tiefstem Herzen sehr leid, dass ich diesen enormen Sieg unserer Frauenmannschaft getrübt habe (...) Der erste Fehler bestand darin, die Grenzen des Vertrauens gegenüber der Spielerin Jenni Hermoso zu überschreiten. Sie weiß, dass es keine böse Absicht gab. Aber es ist offensichtlich, dass das, was als Geste der Freude und des Glückwunsches gedacht war, zu einem Symbol der Dominanz eines Mannes in einer Machtposition – meiner selbst – über eine Frau wurde.

Ich bin natürlich unvollkommen, betrachte mich aber als respektvollen Bürger und habe niemals Gesten von Gewalt oder Dominanz gegenüber einer Frau akzeptiert. Der zweite Fehler bestand darin, zunächst die Ernsthaftigkeit, mit der viele mein Verhalten sahen, zu leugnen und die Kritiker zu beleidigen. Nach vielen Stunden der Reise mit den Spielern und Trainern des Verbandes konnte ich die soziale Sensibilität des Augenblicks nicht richtig einschätzen. Das war der zweite Fehler, ohne Abstriche.

Der dritte Fehler bestand darin, am nächsten Tag mein Verhalten nicht als unangemessen zu erkennen und Ausflüchte zu suchen. Ich hätte damals sagen sollen, was ich jetzt sage: Es tut mir leid. Entschuldigung (...). Ich bin fest überzeugt, dass in meinem Verhalten nichts Strafbares liegt und werde dies bei Bedarf bestätigen. Aber es ist klar, dass mein Verhalten unangemessen war, und ich möchte mich erneut entschuldigen. Ich stehe der Integritätsabteilung des Verbands zur Verfügung, die bereits ein internes Verfahren eingeleitet hat."

Aber wer hätte Rubiales nach all dem Theater diese Worte tatsächlich abgenommen?