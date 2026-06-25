Freibad statt Freistoß: Bayern-Verband sagt wegen Hitze 4400 Fußballspiele ab

München - Wegen der aktuellen Hitzewelle hat der Bayerische Fußball-Verband (BFV) alle von ihm organisierten Spiele und Turniere am kommenden Wochenende abgesagt.

"Timmy kommt über links mit den Wasserbomben, Chris bleibt an den Freibad-Pommes dran": Der Bayerische Fußball-Verband gibt seinen Schützlingen am Wochenende hitzefrei. (Symbolfoto) © 123RF/matimix

"Wir haben eine Fürsorgepflicht und der kommen wir mit dieser Entscheidung nach", sagt BFV-Präsident Christoph Kern in einer Mitteilung.

Von der Absage seien bayernweit fast 4400 Partien der Juniorinnen und Junioren betroffen, hieß es.

"Der Schutz der Gesundheit hat für uns oberste Priorität", ergänzte Kern.

"Insbesondere Kinder und Jugendliche möchten wir nicht unnötig gesundheitlichen Risiken durch hohe Temperaturen und körperliche Belastung aussetzen. Fußball soll Freude bereiten – aber nicht auf Kosten der Gesundheit. Deshalb ist die Absage unter diesen Bedingungen die richtige Entscheidung."

Auch die Endrunde des Futsal-Verbandspokals in Erlangen wurde abgesagt.