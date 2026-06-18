Kuriose Wende um Eintracht-Star Wahi: Ivorer darf doch gegen DFB-Elf spielen

Frankfurt am Main - Wende im Fall Elye Wahi! Nachdem dem Angreifer von Eintracht Frankfurt die Einreise nach Kanada erst verwehrt wurde, kann er nun beim WM-Duell der Elfenbeinküste gegen die deutsche Nationalmannschaft auflaufen.

Elye Wahi (23, Eintracht Frankfurt) darf nun doch für die Elfenbeinküste in Kanada gegen Deutschland auflaufen. © FRANCK FIFE/AFP

Wie der ivorische Fußballverband mitteilte, wurden dem Stürmer, der die Rückrunde auf Leihbasis bei OGC Nizza absolvierte, inzwischen doch sämtliche notwendigen Einreisedokumente offiziell bewilligt.

Laut Verbandsangaben wird Wahi zeitnah nach Kanada reisen und dort wie geplant am weiteren Verlauf der Weltmeisterschaft teilnehmen. Der Verband zeigte sich erleichtert über die Lösung des Problems, bedankte sich bei allen Beteiligten, die zur Klärung der Angelegenheit beigetragen hätten.

Auf der anderen Seite des Großen Teichs droht ihm allerdings weiter Ärger. Wie "The Athletic" unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen, die mit den Vorgängen vertraut seien, berichtet, soll gegen den Mittelstürmer in Frankreich aktuell noch ein Ermittlungsverfahren geführt werden.

Der Vorwurf: Wahi habe sich bei dem Remis in der Liga gegen den FC Metz am 17. Mai dieses Jahres absichtlich eine Gelbe Karte abgeholt. Bei der Partie wurde dem Ligaverband FLP zufolge ein auffälliges Verhalten bei Wetten festgestellt.

Unter anderem sei darauf gewettet worden, dass Wahi im Kräftemessen mit Metz eine Gelbe Karte erhalten würde. Laut Verband liege "ein ungewöhnliches Wettvolumen" im Zusammenhang mit der Verwarnung des Ivorers vor.