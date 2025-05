Fußball-Experte Didi Hamann verlängert mit Sky

Der ehemalige Fußball-Profi Didi Hamann (51) arbeitet weiterhin mit Sky Deutschland zusammen. © Leonie Asendorpf/dpa

Wie Sky am Sonntag mitteilte, soll Hamann auch in den kommenden Jahren die Bundesliga und das aktuelle Fußballgeschehen für den Pay-TV-Sender "Sky Sport" analysieren.

Der Ex-Nationalspieler steht bereits seit Sommer 2014 für die Plattform vor der Kamera.

Seine Arbeit für die Formate "Countdown" und "Alle Spiele, alle Tore" wird nun fortgesetzt. An seiner Seite bleiben Britta Hofmann (45) und Michael Leopold (53), die die Bundesliga-Übertragung am Samstagnachmittag moderieren.

"Didi Hamanns Stimme hat in Fußball-Deutschland Gewicht. Mit seinen meinungsstarken Analysen ist er seit mittlerweile über einem Jahrzehnt eine feste Größe in den Bundesliga-Übertragungen", so der Sky-Sport-Chefredakteur Alexander Rösner.