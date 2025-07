Palmer-Show mit Trump: Chelsea demontiert PSG und gewinnt die Klub-WM

East Rutherford (New Jersey, USA) - Angeführt von Doppel-Torschütze Cole Palmer hat sich Außenseiter FC Chelsea vor den Augen von Donald Trump (79) zum Klub-Weltmeister gekrönt - und Paris Saint-Germain im Finale brutal entzaubert. Das 3:0 (3:0) des englischen Premier-League-Klubs war die überraschendste und zugleich beste Show im MetLife Stadium vor den Toren von New York.

Eiskalt verwertet: Chelsea-Star Cole Palmer (23) bejubelt seinen 1:0-Führungstreffer gegen Paris Saint-Germain. © Sven Hoppe/dpa

Die unwiderstehliche Fußball-Darbietung gegen den chancenlosen Champions-League-Sieger konnten auch der britische Sänger Robbie Williams und die Musik-Stars der Halbzeit-Show nicht überbieten. Es war ein absoluter Traumtag für den Conference-League-Gewinner aus London.

Die 81.118 Zuschauer, darunter im Ehrengastbereich US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump an der Seite von FIFA-Präsident Gianni Infantino, kamen in den 90 Minuten aus dem Staunen gar nicht heraus. Was ging da ab auf dem Rasen der riesigen Football-Arena in der prallen Nachmittagssonne?

Der englische Nationalspieler Palmer erzielte mit dem linken Fuß quasi zweimal das identische Tor (22./30. Minute). Er überwand den machtlosen PSG-Torwart Gianluigi Donnarumma jeweils mit einem Flachschuss ins lange Eck.

Neuzugang João Pedro (43.), der erst im Turnierverlauf zum Viertelfinale zu seinem neuen Team gestoßen war, erhöhte mit einem technisch feinen Lupfer über Donnarumma auf Vorarbeit von Palmer.

Chelseas stark haltender Torwart Robert Sanchez verhinderte mit Paraden gegen João Neves (45.+2) und Stürmerstar Ousmane Dembélé (52.) zweimal ein mögliches Comeback des Champions-League-Siegers.