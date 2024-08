Fußball-Ikone Bourrier ist tot! Er trainierte Rudi Völler & Co.

Große Trauer um französische Fußball-Legende! Marc Bourrier starb im Alter von 89 Jahren. © IMAGO / PanoramiC

Der ehemalige Chefcocach von Olympique Marseille starb am gestrigen Montag. Das gab sein ehemaliger Verein am heutigen Dienstagmittag via X (ehemals Twitter) bekannt. Demnach sei der frühere Profi im Alter von 89 Jahren gestorben.

"Olympique Marseille und seine Fans werden seine Professionalität, seine Freundlichkeit und seine Einfachheit nie vergessen", heißt es in einem ausführlichen Statement des Traditionsklubs, für den Bourrier jahrelang an der Seitenlinie stand - in der Saison 93/94 als Teamchef, weitere zwölf Jahre als Assistent.

"Der Verein möchte seiner Frau, seinem Sohn Jean-Marc und ihren Angehörigen sein aufrichtiges Beileid aussprechen", bekundet der Klub in einer Mitteilung auf der offiziellen Website sein Mitgefühl.

Bourrier hatte zwischen 1957 und 1968 für Montpellier, Lens und Toulon gespielt, bevor er im Jahr 1972 eine Karriere als Trainer begann – damals für AC Avignonnais.

Sein Engagement als Co-Trainer der Equipe Tricolore wird dabei unvergessen bleiben. An der Seite von Michel Hidalgo (†87) und Henri Michel (†70) war er maßgeblich am Titelgewinn der Europameisterschaft 1984 im eigenen Land mitverantwortlich.