180-Grad-Wende nach Tribünen-Verbannung: Mbappé doch offen für Verlängerung!

Paris - Kein Tag vergeht ohne neue Meldung aus dem Drama zwischen Frankreichs Superstar Kylian Mbappé (24) und seinem (un-)geliebten Klub Paris Saint-Germain . Aktuell schlägt das Pendel offenbar wieder in Richtung Liebe aus - komplette Wende in der Mbappé-Saga?

Am Samstagabend musste Kylian Mbappé (24, oben 2.v.l.) noch auf der Tribüne Platz nehmen, doch keine 24 Stunden später ist offenbar wieder alles in Butter zwischen dem Franzosen und PSG. © MIGUEL MEDINA / AFP

Am Samstagabend war der 24-Jährige noch auf die Tribüne verbannt worden, als PSG sich zum Ligaauftakt zu einem 0:0 gegen den FC Lorient mühte.

Ob es an dem mauen Saisonstart lag, dass Paris doch wieder einen Schritt auf den Weltmeister von 2018 zugegangen ist? Denn offenbar wurde Kylian Mbappé am Sonntagmorgen wieder in die erste Trainingsgruppe berufen und darf ab sofort wieder für den französischen Meister auflaufen!

RMC Sport zitiert eine Mitteilung des Klubs mit: "Nach sehr konstruktiven und positiven Gesprächen zwischen Paris Saint-Germain und Kylian Mbappe vor dem Spiel PSG-Lorient wurde der Spieler heute Morgen wieder in die erste Trainingsmannschaft aufgenommen."

Doch damit nicht genug: Kurz darauf vermeldete RMC Sport, dass sich Mbappé sogar eine Vertragsverlängerung wieder vorstellen könne - dabei war er doch aus dem Kader verbannt worden, weil er sich strikt geweigert hatte, die Verlängerungsoption seines laufenden Vertrags zu aktivieren!