Schiri feiert Meisterschaft nach Kartenflut: Jetzt ist er seine Pfeife los!

Spierdijk (Niederlande) - Nicht gerade unparteiisch! Mit drei Platzverweisen und einer langen Nachspielzeit verhalf Schiedsrichter Jan Smit (61) dem niederländischen Amateurverein St. George am vergangenen Wochenende zur Meisterschaft, die er anschließend ausgiebig mit dem Team feierte. Vom Verband gab es nun die Quittung in Form einer lebenslangen Sperre.

Der niederländische Referee Jan Smit (61) amüsierte sich nach Spielende mit dem frischgebackenen Meister. © Screenshot/X/dannykorporaal

Das entscheidende Spiel in der nordholländischen "Vierde Klasse" am Sonntag hatte es in sich. In der Schlussphase kassierten gleich drei Akteure des SV De Valken eine Rote Karte, zudem wurde auch ein Betreuer vom Rasen gestellt.

Trotzdem gingen die dezimierten Gäste noch in Führung, ehe der Keeper der Hausherren aus Spierdijk in der 15-minütigen Nachspielzeit den 2:2-Ausgleich zum Punktgewinn und dem damit verbundenen Ligatitel erzielte.

Sollte der Verlauf der Partie einigen Akteuren fragwürdig vorgekommen sein, wurden sie anschließend auf kuriose Weise bekräftigt. Kurz darauf nahm der zuständige Referee nämlich an der Meisterfeier von St. George teil, streckte dabei die Trophäe in die Höhe und gab passenderweise noch das Lied "Guardian Angel" zum Besten.

Die verdächtige Aktion des fröhlichen Schiris kursierte später als Video in den sozialen Netzwerken, woraufhin De Valken Beschwerde beim KNVB einreichte.

Inzwischen hat der niederländische Verband reagiert und Smit für immer von der Pfeife verbannt.