2,5 Millionen Euro Gehalt: Klub sucht per Stellenanzeige neue Spieler

Saudi-Arabien - Die Klubs in Saudi-Arabien schmissen im vergangenen Jahr mit Geld nur so um sich, um Top-Stars in die Wüste zu holen. Nun aber versuchen sie mit ganz anderen Mitteln, ihr Fußballsystem zu entwickeln: mit Stellenanzeigen.

Evarine Katongo (21, weißes Shirt) wäre für die Frauenliga in Saudi-Arabien qualifiziert: Sie spielte für Sambia bei der Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland. (Archivbild) © Saeed KHAN / AFP

Es gibt sogar offene Stellen für Frauenmannschaften, verriet der CEO von Futboljobs, Valentín Botella Nicolás, gegenüber der Marca. In Saudi-Arabien wohlgemerkt.

Da wird ein Gehalt von 5000 Dollar (etwa 4600 Euro) im Monat geboten, solange man bei der letzten Weltmeisterschaft für sein Land teilgenommen hatte.

Vor allem für eine Fußballerin kleinerer Nationen, die an der WM teilgenommen hat, wie die Philippinnen, Sambia oder Haiti, dürften das ein interessantes Angebot sein.

Für deutsche Kicker, die den Anschluss an die Elite des Profifußballs in Europa verpasst haben, könnten ebenfalls interessante Angebote dabei sein. Denn laut Futboljobs kann man in der Wüste in der dritten Liga anfangen und dort drei bis viertausend Dollar im Monat mitnehmen (etwa 2700 bis 3660 Euro).