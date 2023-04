"Kloppo" verletzt sich bei Sprint-Jubel: England-Kracher wird zu Sieben-Tore-Krimi!

Liverpool - Ein irres Spektakel am Sonntagnachmittag endete für den deutschen Trainer Jürgen Klopp schmerzhaft! Sein FC Liverpool verspielte gegen Tottenham Hotspur zwischenzeitlich eine Drei-Tore-Führung, schlug in letzter Sekunde zurück und ließ das Anfield ausrasten.

Nach dem Abpfiff ließ sich Jürgen Klopp von seiner Verletzung nicht aufhalten und jubelte munter weiter. © Peter Byrne/PA Wire/dpa

In der vierten Minute der Nachspielzeit flitzte der portugiesische Angreifer Diogo Jota an der Spurs-Abwehr vorbei und knallte das Leder zum 4:3-Endstand in die Maschen.

Anschließend gab es kein Halten mehr, auch beim 55-jährigen Übungsleiter der Reds. "Kloppo" sprintete in Richtung des vierten Offiziellen los, doch der provokative Jubelsturm fand ein jähes Ende.

Denn nur Momente später fasste sich der gebürtige Stuttgarter an den hinteren rechten Oberschenkel, stoppte abrupt ab und humpelte zurück in seine Coaching-Zone.

"Das war völlig unnötig von mir in die Richtung zu jubeln, da ist es nur fair, dass es mir dann hinten reingezogen ist", sagte er im Interview nach Abpfiff.

Der Lauf vor den Schiri-Assistenten hatte wohl mit einigen fragwürdigen Entscheidungen seitens des Gespanns um Paul Tierney zu tun. Dafür sah der deutsche Trainer anschließend noch die Gelbe Karte.

"Ja, habe ich dann Gelb für bekommen und mir einen Muskel mindestens gezerrt", stellte Klopp einsichtig fest.