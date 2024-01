Africa Cup: Bebé macht einen auf Roberto Carlos und ballert Freistoß aus 40 Metern ins Tor

Abidjan (Elfenbeinküste) - Der Africa Cup ist in vollen Gange. Am Freitagnachmittag traf Kap Verde in ihrem zweiten Gruppenspiel auf Mosambik und ballerte sich mit einem 3:0-Sieg ins Achtelfinale - und wie! Ein 40-Meter-Freistoß wird lange im Gedächtnis der Zuschauer bleiben.