Wer kennt ihn noch? Dieser Ex-Bundesliga-Kicker traf bei der WM 2002 mitten in Italiens Herz

Der Fußball schreibt immer wieder unfassbare Geschichten. Heute gibt es zum runden Geburtstag eines früheren Bundesliga-Kickers Anlass auf ein verrücktes Match längst vergangener Tage zurückzublicken.

Ahn Jung-Hwan (M.) spielte sich im Achtelfinale der WM 2002 ins Rampenlicht. © IMAGO / Kyodo News

Es geht um das Achtelfinale der WM 2002: Italien gegen Gastgeber Südkorea. Auf dem Papier eine klare Sache. Aber es sollte anders kommen und spektakulär werden - vor allem für den Südkoreaner Ahn Jung-Hwan, der heute seinen 50. Geburtstag feiert.

Der Fußballabend begann für ihn aber alles andere als gut. Ahn scheiterte in der 5. Spielminute vom Elfmeterpunkt an Keeper Gianluigi Buffon. So eine Chance darf man als Underdog eigentlich nicht liegen lassen.

Spätestens nachdem Christian Vieri in der 18. Minute das 1:0 für die Squadra Azzurra geschossen hatte, standen Ahn, der einst für den MSV Duisburg in der Bundesliga kickte, und seine Kollegen mit dem Rücken zur Wand. Dieses Match wäre aber kein denkwürdiges, wenn das schon die Entscheidung gewesen wäre.

Stattdessen glückte Ki-Hyeon Seol in der 88. Minute der späte Ausgleich für Südkorea. Es ging in die Verlängerung, in der sich für Ahn alles zum Guten wenden sollte.