Fußballer prügelt auf Schiri ein, aber Klub verteidigt den Angriff: "Stehen hinter unserem Spieler"

Llanera (Spanien) - Großes Kopfschütteln in Spanien ! Beim unterklassigen Fußballspiel zwischen UD Llanera B und CD San Luis ging ein Spieler plötzlich auf Schiedsrichter José Antonio Berdasco González los. So weit, so schlimm. Doch sein Klub stellte sich anschließend auch noch demonstrativ hinter den Prügler.

In Spanien wurde am Sonntagmorgen ein Schiedsrichter auf dem Feld attackiert. © Screenshot/X/laminadelfutbol

Am Sonntagmorgen entfaltete sich auf einem kleinen Platz in Asturien ein handfester Skandal: Nach einem Elfmeterpfiff gegen sein Team griff San-Luis-Kicker José Guillermo Álvarez Esteban den Referee an, stieß ihn zu Boden und trat dann sogar auf ihn ein, wie unter anderem der Radiosender Cadena SER berichtete.

Die eigenen Mitspieler mussten den aufgebrachten Amateurfußballer schließlich zurückhalten, während sich andere Kollegen um den Unparteiischen kümmerten.

Statt des Rausschmisses warteten daraufhin jedoch verständnisvolle Worte seines Vereins auf den Rüpel: "Club Deportivo San Luis verurteilt die Aggression unseres Spielers Nr. 4 gegenüber dem Schiedsrichter nicht, da wir der Ansicht sind, dass die Schiedsrichterentscheidungen, die wir im heutigen Spiel hinnehmen mussten, solches Verhalten begünstigen", hieß es in einem ersten Statement.

"Wir stehen hinter unserem Spieler, der ein unverzichtbarer Bestandteil des Vereins ist und daher nicht suspendiert wird", stellte San Luis außerdem klar.