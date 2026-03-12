Rettet Klinsmann seinen Ex-Klub? Sommermärchen-Coach bringt sich selbst ins Gespräch

London (England) - Bei Tottenham Hotspur brennt der Baum, die Hütte und eigentlich der ganze Wald: Der englische Spitzenklub schlittert in der heimischen Premier League dem ersten Abstieg entgegen und bekam unter der Woche in der Königsklasse bei Atlético Madrid dazu noch ordentlich den Hintern versohlt . Gründe genug für Jürgen Klinsmann (61), um sich selbst als Retter in allerhöchster Not ins Spiel zu bringen.

Jürgen Klinsmann (61) würde ein Jobangebot von Tottenham wohl nicht ablehnen. © Arne Dedert/dpa

"Wer würde den Job nicht wollen, es ist Tottenham", sagte der frühere deutsche Bundestrainer im Interview mit ESPN.

Vermutlich jeder Übungsleiter ohne riesengroßes Stressbedürfnis: Die Spurs warten in der Liga seit elf Partien auf einen Sieg, zuletzt hagelte es fünf Niederlagen am Stück, unter anderem eine 1:4-Klatsche im Nordlondon-Derby gegen Arsenal.

Der Trainerwechsel von Thomas Frank (52) zu Igor Tudor (47) ist gänzlich verpufft, das drohende CL-Aus noch das kleinste Problem an der White Hart Lane. Im Moment trennt lediglich ein mickriger Punkt den amtierenden EL-Sieger von der roten Zone. Es droht der allererste Abstieg aus der 1992 gegründeten Premier League sowie der erste Fall aus dem englischen Oberhaus seit 1977.

Daher soll der kroatische Coach nach nur vier Partien und ebenso vielen Pleiten auch schon wieder vor dem Aus stehen. Neben Sean Dyche (54) sei Klinsmann laut ESPN ein Kandidat auf dessen Nachfolge. Der frühere Knipser ging einst selbst in der Saison 1994/95 und nochmal 1997/98 für die Spurs auf Torejagd.