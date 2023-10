Alles Zufall? Bellingham entscheidet den El Clásico - Xavi spricht von Glück

Die Königlichen thronen an der Spitze, während Barça nun vier Zähler hinter dem verhassten Rivalen zurückliegt. Klar sind erst elf Spieltage absolviert. Doch die Madrilenen besitzen mit Bellingham eine ungeahnte Super-Power.

Diskussionen um Bellingham? Real-Akteur Vinicius Junior (23, l.), sein Trainer Carlo Ancelotti (64, 2.v.l.) und Barça-Coach Xavi (43, r.) haben verschiedene Ansichten. © JOSEP LAGO / AFP

Währenddessen dürfte der Samstagabend für alle Katalanen ein trauriger gewesen sein. Denn wenn man ehrlich ist, hätte Barça bis zum Ausgleichstreffer höher führen müssen.

Zwei Pfostenknaller und ein nicht gegebener Elfmeter vor der Pause fallen aufs Konto und dürften bei Señor Xavi für miesepetrige Laune gesorgt haben.

Anders ist sein Kommentar zur phänomenalen Leistung Bellinghams nicht zu erklären: "Bellingham ist ein großartiger Spieler, aber es stimmt, dass er sich gerade in einem gesegneten Moment befindet und die Bälle ihm zufallen."

Wenn da mal nicht der schlechte Verlierer aus der Barça-Legende spricht. Mit Glück hat der fulminante Distanzschuss von Bellingham zum Ausgleich nichts zu tun, sondern mit Schusstechnik.

Kaum abzustreiten ist, dass Bellingham das Momentum auf seiner Seite hat, was er sich aber hart erarbeitet. Während Barça nach dem 1:1 mit dem Ergebnis zufrieden schien und nur verwaltete, lief Bellingham in der zweiten Minute der Nachspielzeit aus dem Mittelfeld bis in den Fünfer und bewies Instinkt.

Teamkollege Vinicius Junior (23) stellte fest: "Er ist unglaublich. Er macht einfach immer den Unterschied. Daran hat er sich schon gewöhnt."

Selbst der gewohnt nüchterne Real-Coach Ancelotti bekannte: "Ich denke, auf 20 bis 25 Tore kann er problemlos kommen." Große Prognosen für einen 20-jährigen Mittelfeldspieler.