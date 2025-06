Vereine "heiß wie Frittenfett", doch kein Fan will zur Klub-WM: FIFA muss Tickets verschenken

USA - Es sollte die große Premiere des neuen Klub-WM-Formats mit 32 Mannschaften sein - doch keinen interessiert es! Der Ticketverkauf für das am 15. Juni startende Turnier in den USA läuft mehr als schleppend - um nicht vor komplett leeren Rängen zu stehen, fängt die FIFA jetzt sogar schon an, Tickets zu verschenken.