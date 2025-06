Polen-Beben nach Lewandowski-Boykott: Jetzt tritt auch der Cheftrainer zurück

Warschau (Polen) - Kehrt jetzt wieder Ruhe ein? Wegen eines Streits mit Cheftrainer Michał Probierz (52) hatte Barça-Knipser Robert Lewandowski (36) vor wenigen Tagen seinen Rücktritt aus der polnischen Fußball-Nationalmannschaft verkündet . Nun aber macht es ihm der 52-jährige Trainer gleich, räumt selbst den Posten - und hat damit wohl den internen Machtkampf mit dem Ex- Bayern -Star verloren.

Alles in Kürze

Michał Probierz (52) ist nicht länger Cheftrainer der polnischen Nationalelf. © Luis Vieira/AP/dpa

Wie der polnische Fußballverband am Donnerstagmorgen eine Erklärung offiziell bekannt gab, sei Probierz vom Amt als Trainer zurückgetreten.

"Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass in der aktuellen Situation mein Rücktritt vom Traineramt die beste Entscheidung zum Wohle der Nationalmannschaft ist", wird Probierz, der den Posten im November 2023 übernommen hatte, in der am heutigen Donnerstagvormittag veröffentlichten Mitteilung zitiert.

"Die Ausübung dieses Amtes war die Erfüllung meiner beruflichen Träume und die größte Ehre meines Lebens."

Diese Entscheidung könnte damit die Wende im Zoff mit Lewandowski markieren, waren vor wenigen Tagen Streitigkeiten zwischen Probierz und dem Barça-Knipser in aller Öffentlichkeit ausgetragen worden.