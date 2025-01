Arsenal-Legende spricht über Ex-Coach, plötzlich unterläuft ihm ein fataler Fehler

London (England) - Totgeglaubte leben länger! Ein Glück für Pat Rice (75), denn der langjährige Spieler und Co-Trainer des FC Arsenal hat nun von einem ehemaligen Schützling einen Gruß in den Himmel erhalten, obwohl er eigentlich noch putzmunter auf der Erde wandelt.

Emmanuel Petit (54, l.) hat wohl schon eine Weile nicht mehr mit seinem früheren Coach Pat Rice (75, nicht im Bild) gesprochen. © MIGUEL MEDINA / AFP

Am Montagabend war Emmanuel Petit (54) als Experte beim britischen TV-Sender Sky Sports für das Duell zwischen Chelsea und Wolverhampton im Einsatz.

Dabei redete der 63-fache französische Nationalkicker auch über seine Zeit bei den Gunners, wo er von 1997 bis 2000 unter dem legendären Coach Arsène Wenger (75) und dessen Assistent Rice trainierte.

Anschließend scheint der Kontakt wohl abgebrochen zu sein, denn in Erinnerungen an Lichtgestalt Wenger schwelgend, sagte er plötzlich: "Er stritt sich auch ab und zu mit Pat Rice. Ruhe in Frieden, Pat."

Zunächst ging die sicher nett gemeinte Kondolenz unter, doch wenig später korrigierte Moderator David Jones (51) den früheren Mittelfeldspieler noch während der Live-Sendung: "Ich habe ein paar Neuigkeiten, Pat Rice schickt beste Grüße."

"Er weilt nicht nicht mehr unter uns, sondern ist gesund und munter", fügte der 51-Jährige an.