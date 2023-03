Attacken auf Spieler und Wurfgeschoss-Hagel: Chaos bestimmt hitziges Drittliga-Duell!

Bursa (Türkei) - Heftige Szenen in der Türkei! Das Drittliga-Spiel zwischen Bursaspor und dem Amed SK wurde gleich von mehreren Ausschreitungen überschattet. Neben unzähligen Feuerwerkskörpern und Wurfgeschossen standen auch die zuständigen Sicherheitskräfte im Mittelpunkt.

Vor, während und nach der Partie herrschte Chaos in der Timsah Arena. © Screenshot/Twitter/muuhammetaali, Screenshot/Instagram/amedskofficial

Bereits vor Anpfiff der Partie am Sonntag wurden die Gästekicker aus Diyarbakır beim Aufwärmen von heimischen Fans attackiert, wie in einem Video zu sehen ist, das der Klub anschließend auf seinem offiziellen Instagram-Kanal postete.

Dennoch rollte in der Folge der Ball, allerdings bombardierten die Zuschauer in der Timsah Arena das Spielfeld während der brisanten 90 Minuten von Beginn an mit Gegenständen. Immer wieder flogen Wasserflaschen, Knaller sowie weitere Objekte auf den Rasen.

Der Schiedsrichter musste die Begegnung zwischenzeitlich mehrfach unterbrechen, da sowohl Amed-Keeper Cantug Temel (28) als auch Rechtsverteidiger Rasit Yöndem (25) von Wurfgeschossen getroffen wurden.

Zu einem Abbruch kam es unerklärlicherweise trotzdem nicht, Bursaspor gewann die Partie mit 2:1.

Damit war das Ende der Fahnenstange aber offenbar noch nicht erreicht, auch nach Abpfiff soll es im Innenraum des Stadions zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen sein.

"Nach Schluss der Partie wurden unsere Spieler in der Kabine und in den Gängen von Bursaspors Sicherheitsbeamten, Klubpersonal und Polizisten attackiert. Es gibt Bilder von den Angriffen", schrieb der Gast in einem Statement.