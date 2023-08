07.08.2023 22:04 Au revoir, Paris: Neymar will PSG sofort verlassen - in Richtung ...?

Neymar hat Paris Saint-Germain mitgeteilt, dass er den Klub noch in diesem Sommer verlassen will. Sein Ziel ist kein unbekanntes: Er will zurück nach Barcelona.

Von Aliena Rein

Paris (Frankreich) - Verliert Paris Saint-Germain tatsächlich in einer Wechselperiode sein gefürchtetes Offensivtrio? Der brasilianische Superstar Neymar (31) soll dem französischen Meister mitgeteilt haben, dass er den Verein unbedingt verlassen will - und zwar sofort! Hat die Faxen dicke: Neymar (31) will nach sechs Jahren schnellstmöglich weg aus Paris. © ANTHONY WALLACE / AFP Zuerst wechselte Lionel Messi (36) zu Inter Miami, dann beförderte PSG Kylian Mbappé (24) selbst ins Aus - der Franzose ist zwar noch im Klub, wurde aber in die Trainingsgruppe 2 verbannt. Und nun steht auch der dritte Spieler des MNM-Trios vor dem Abschied des Klubs! Denn laut "L'Equipe" hat Neymar genug vom französischen Spitzenklub und das den Bossen auch bereits mitgeteilt. Fußball International "Du musst das verf****e Shirt festhalten": Klopp platzt bei Autogramm-Panne der Kragen! Vor einigen Wochen sagte der Brasilianer noch, dass er in der kommenden Saison für PSG spielen wolle, absolvierte nach langer Verletzungspause auch die Vorbereitung zusammen mit dem Team von Coach Luis Enrique (53). Doch diese Meinung scheint sich jetzt geändert zu haben: Gemeinsam mit Familie und Beratern habe der 31-Jährige die Entscheidung getroffen, den Verein zu verlassen. Ein Ziel hat der häufig verletzte Ballkünstler dabei auch schon ausgemacht: Zurück nach Barcelona soll es gehen! Will Barcelona seinen Ex-Profi überhaupt zurück? Barcelonas Trainer Xavi (43) soll nicht allzu angetan von der Idee sein, Neymar zurück nach Katalonien zu lotsen. © Patrick T. FALLON / AFP Doch ob sein Ex-Klub da mitspielt? Während L'Equipe vermeldet, dass Barça seinen ehemaligen Profi zurückwolle, soll der Verein laut Mundo Deportivo tief gespalten sein ob einer Rückkehr von Neymar. Insbesondere Cheftrainer Xavi (43) wolle den teuersten Profi der Fußballgeschichte nicht haben - obwohl die beiden zu Xavis aktiver Zeit sogar zusammenspielten! Doch der Spanier befürchte, dass Neymar das Teamgefüge beim FC Barcelona aus dem Gleichgewicht bringen könne. Außerdem würde er vermutlich das Gehaltsgefüge sprengen - für den katalanischen Klub, der ohnehin Probleme mit der Gehaltsobergrenze der spanischen Liga hat, ein Problem. Fußball International Wegen seiner Liebe zum Fußball: Flüchtiger Mafioso nach elf Jahren geschnappt! Sollte Barcelona also von einer Verpflichtung des brasilianischen Topstars absehen, lägen dem 31-Jährigen zumindest noch Angebote aus Saudi-Arabien vor - hier dürfte das Gehalt auf jeden Fall keine Rolle spielen. Messi weg, Neymar auf dem Absprung, Mbappé aus dem Spiel genommen - wie der Pariser Plan, die Champions League endlich zu gewinnen, so aufgehen soll? Unklar. Falls Neymar wirklich die Erlaubnis bekommen sollte, den Klub trotz seiner zwei Jahre Restvertragslaufzeit zu verlassen, könnte sich zumindest eine Möglichkeit für den gebeutelten Mbappé auftun, in dieser Saison doch noch zu Einsätzen zu kommen.

Titelfoto: ANTHONY WALLACE / AFP