Auch Deutschland könnte profitieren: Löst Liverpool-Panne eine VAR-Revolution aus?

London (England) - Auch wenn Liverpools Trainer Jürgen Klopp (56) wenig Positives daran finden wird, dass seinem Team ein reguläres Tor zu Unrecht aberkannt und so ein Punkt geklaut wurde, regte die Fehlentscheidung eine gewaltige Diskussion um den VAR an - und könnte so zu einer großen Änderung führen!