Auf Heimreise: Teambus von Ex-Bundesliga-Star mit Ziegelstein abgeschossen!

Burnley (England) - Fiese Attacke! Am Sonntag gastierte Aston Villa zum dritten Spieltag der englischen Premier League beim FC Burnley. Mit drei Punkten im Gepäck sollte es anschließend zurück nach Birmingham gehen, doch die Heimreise hielt eine böse Überraschung bereit.

"Wir können zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, ob es sich um einen gezielten Angriff handelte, aber die Ermittlungen laufen", so Worswick weiter.

Der freudige Ausflug in die Grafschaft Lancashire wurde jedoch von einem hinterhältigen Angriff auf den Teambus der "Villans" überschattet, wie die örtliche Polizei inzwischen bestätigte .

Die kurze Aufnahme soll den Moment des Ziegelstein-Wurfs auf den Bus von Aston Villa zeigen. © Screenshot/Twitter/NOT_MOTD

Mittlerweile äußerte sich auch der FC Burnley in einem Statement auf Twitter und verurteilte die Wurf-Attacke "aufs Schärfste".

Man sei "traurig und bestürzt" ob der Tat und werde die Polizei von Lancashire "bei ihren Bemühungen unterstützen, den Verantwortlichen zu finden".

Darüber hinaus tauchte in der Folge ein Video in den sozialen Netzwerken auf, das von den mutmaßlichen Tätern stammen und den Moment des Angriffs zeigen soll.

Darin ist der Mannschaftsbus von Aston Villa auf der Schnellstraße M65 zu erkennen, was sich mit den Angaben der Behörden deckt. Kurz vor Ende des Clips ertönt ein klirrender Knall, gefolgt von einem lauten Lachen. Die Gesichter der mindestens drei anwesenden Person und der Einschlag selbst sind jedoch nicht zu erkennen.

Bereits am ersten Spieltag fielen die Fans der "Clarets" bei der 0:3-Niederlage gegen Manchester City wiederum mit einem Wurfgeschoss negativ auf.

In der 26. Minute ging "Skyblues"-Verteidiger Rico Lewis (18) an der eigenen Eckfahne zu Boden, woraufhin ihn ein Feuerzeug am Kopf traf. Der Youngster blieb kurz liegen, konnte letztendlich aber weiterspielen.