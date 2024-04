Bastian Schweinsteiger packt aus: So mobbte mich Mourinho bei Manchester raus!

"Aber am nächsten Tag, meinem Geburtstag, kam ich nach Carrington [wo Manchester United trainiert, Anm. d. Red.] und John Murtough [damaliger Entwicklungsdirektor] war da. Und er sagte: 'Du darfst nicht in die Umkleidekabine gehen'", schilderte Schweinsteiger das bestürzende Ereignis. "Ich fragte, wieso, und er sagte: 'Weil der Trainer das gesagt hat'."

Er habe an seinem ersten Tag noch mit Neuzugang Zlatan Ibrahimovic (42) trainiert, alles sei gut gewesen, sagte der Weltmeister von 2014.

Es sei ausgerechnet an seinem Geburtstag passiert, erzählte der Weltmeister von 2014 im Podcast The Overlap mit der englischen Fußball-Legende Gary Neville (49).

Bastian Schweinsteiger wollte seine Karriere eigentlich bei Manchester United beenden, daraus wurde jedoch nichts. © INA FASSBENDER / AFP

Schweinsteiger habe dann um ein Gespräch mit Mourinho gebeten. Dieser eröffnete ihm, dass er den Deutschen bei Manchester United nicht glücklich sehe.

"Denn als ich verletzt war, habe ich meine Reha mit deutschen Ärzten gemacht und Zeit in Deutschland verbracht", lautete offenbar die Begründung - dabei sei das genau so mit Mourinhos Vorgänger Louis van Gaal (72) abgesprochen gewesen.

Im Anschluss habe der heute 39-Jährige dann drei Monate lang alleine trainiert, nur mit einem Fitness-Coach.

Dabei sei er sogar aktiv vom Team ferngehalten worden, habe seine Mitspieler nicht sehen dürfen - eine, wenn man Gary Neville glauben darf, verbotene Maßnahme!

Nach den drei Monaten Solotraining habe Mourinho ihn dann wieder ins Team geholt, in der Liga absolvierte Schweinsteiger trotzdem keine einzige Minute für Manchester United.

Schließlich entschloss sich der 121-malige deutsche Nationalspieler, den Verein in Richtung Chicago zu verlassen. Erst zu diesem Zeitpunkt habe "The Special One" sich bei ihm für die Art und Weise, wie er ihn behandelt hatte, entschuldigt, von seinem Wechsel konnte er Schweinsteiger damit aber nicht mehr abbringen.

Eigentlich habe er seine Karriere im Old Trafford beenden wollen, erzählte der heutige TV-Experte. So sei ihm das aber nicht möglich gewesen, die ganze Situation habe ihm das Herz gebrochen.